„Vorgaben“ bremsen Häuselbauer aus

Vor fast drei Jahren hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) den Banken und somit vielen Häuselbauern strenge Kreditvergaberichtlinien per Verordnung vorgeschrieben. Wer eine Finanzierung wollte, musste strikte Vorgaben wie zum Beispiel mindestens 20 Prozent Eigenmittel oder maximal 40 Prozent als Höchstgrenze vom Haushaltsnettoeinkommen bei der monatlichen Rückzahlung einhalten. Schon damals fragten sich viele, ob so strenge Vorgaben überhaupt notwendig seien. Steigende Zinsen und teure Baukosten bremsten ohnehin die Nachfrage ein. Vor allem für Familien rückte damit aber der Traum vom Eigenheim in weite Ferne.