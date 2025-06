58 Grad in der Klasse?“Faschingsscherz“ im Sommer

SPÖ und Grüne sprangen auf

Und die Opposition im Land, zuvorderst SPÖ und Grüne, wirbelten in den Sozialen Medien und forderten sofortige (politische) Konsequenzen. Der Haken an der Causa: Die offiziellen Stellen wissen nichts von diesem vermeintlichen Hitzerekord, der sonst wohl nur in einer Sauna oder dem „Death Valley“ in den USA gemessen würde, wie Beobachter unken.