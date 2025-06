Steuer-Rückerstattung geht für Rechnungen drauf

Viele haben den Geldsegen nicht einkalkuliert und geben es zugleich wieder aus. Der Großteil der in einer Umfrage befragten Taxefy-Nutzerverwendet die Rückzahlung für das Begleichen von offenen Rechnungen (37 Prozent) ein. Gut jeder Fünfter gab zudem an, dringend nötige Anschaffungen damit zu finanzieren, etwa den Ersatz eines kaputten Eiskastens. Für die Freizeit gibt hingegen nur jeder Zehnte das erhaltene Geld aus, ebenso für Urlaub. Nur 4 Prozent legen das Geld am Finanzmarkt an.