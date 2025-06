„Wir sind europaweit die absolute Nummer eins!“

Österreich als Fußball-Europameister? Ein Traum, zumindest für zwei Monate im Jahr aber durchaus Realität. „Bei den internationalen Sommer-Trainingslagern sind wir die Nummer eins in Europa“, meint Kian Walizadeh. Der mit seiner Agentur IFCS jedes Jahr aufs Neue klingende Namen nach Österreich holt. Auch heuer reisen Vereine in Scharren an, bereiten sich hierzulande auf die Saison vor – aufgrund der Dichte der Teams sind Wege zu Testspielen nicht weit. „Das ist das Um- und Auf. Aber auch Hotels in schönem Panorama, Infrastruktur, Klima, Sicherheit und heimische Gastfreundschaft sprechen die Klubs an. Das Gesamtpaket passt einfach“, erklärt Hannes Empl, der fast 25 Jahre mit seiner Agentur SLFC federführend war, diese im Vorjahr an Onside Sports verkaufte.