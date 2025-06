Schleck dich cool: Eisgenuss für Hund und Katze

Weniger ist mehr!

So verlockend das selbstgemachte Eis auch ist – es sollte stets in Maßen gegeben werden! Zu viel oder zu hastiges Schlecken belastet den Magen. Am besten unter Aufsicht und mit kleinen Pausen zwischendurch. Denn wie beim Menschen gilt auch hier: Genuss ist gut, Übertreibung nicht.