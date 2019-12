Fantasy-Schnetzelei „D&D: Dark Alliance“ enthüllt

Das kanadische Entwicklerstudio Tuque Games arbeitet an einem Actionspiel im beliebten „Dungeons & Dragons“-Fantasy-Universum, in dem Rollenspiel-Klassiker wie „Baldur‘s Gate“, „Neverwinter Nights“ oder „Icewind Dale“ angesiedelt sind. In „D&D: Dark Alliance“ soll es zugängliche Koop-Action mit Fantasy-Wesen vom Zwerg bis hin zum Dunkelelf geben. Echte Spielszenen gibt es noch nicht, wohl aber einen brutalen Render-Trailer. Erscheinen soll der Titel im Herbst 2020 für PC und Konsolen.