Abfallentsorgung in 12 Kärntner Gemeinden geprüft

Seit April 2018 hat der Kärntner Landesrechnungshof die Kompetenz, auch Gemeinden zu prüfen - das wurde in der Landesverfassung so festgeschrieben. Zum Start unterzig er zwölf Gemeinden einer Querschnittsprüfung, das Thema: Abfallentsorgung. Mit der Prüfung wollte der Landesrechnungshof aufzeigen, was Gemeinden in Kärnten verbessern können und was schon gut funktioniert. „Die Gemeinden können voneinander lernen“, so LRH-Direktor Günter Bauer.