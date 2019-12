Erster Trailer zu Craigs letzter Bond-Mission

In den ersten Filmausschnitten ist neben Craig in seiner Paraderolle als Bond auch die neue 007 - die erste weibliche Agentin, die den berühmten Codenamen des Mi-6 trägt - zu sehen. Die Geheimagentin und Bond-Nachfolgerin als 007 wird von Lashana Lynch verkörpert, die schon in „Captain Marvel“ als toughe Kampfjet-Pilotin ihre Action-Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Die neue 007 macht im Trailer schnell klar, dass sie ihrem Vorgänger um nichts nachsteht und droht Bond gar damit, ihm ins Knie zu schießen - ins gute Knie, wie sie noch anfügt -, sollte er ihr bei der Arbeit in die Quere kommen.