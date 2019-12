Kurz auf Platz acht der „Macher“ Europas

„Zeitgeist bereitwillig angenommen“

Bei seinem Amtsantritt habe der frühere und aller Voraussicht nach künftige Bundeskanzler „alle Regeln gebrochen“, schreibt „Politico“ auch in Anspielung auf Kurz‘ Alter. Was ihm als Studienabbrecher an formaler Bildung fehlte, habe Kurz medienwirksam via Twitter und Facebook wettgemacht - womit er tonangebend in Europa gewesen sei. Auch sei er einer der Ersten gewesen, die sich auf eine Koalition mit den Rechtspopulisten - in diesem Fall der FPÖ - eingelassen hätten. Deshalb seien auch jetzt wieder alle Augen auf Wien gerichtet, nachdem Kurz den „Zeitgeist“ bereitwillig annahm und bekannt gab, nun mit den Grünen regieren zu wollen, so das Blatt.