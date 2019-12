Gefährlicher Unfall nach Reifenplatzer an Schulbus

Bei einem Reifenplatzer an einem Schulbus sind am Montagnachmittag im oberösterreichischen Grünburg der Lenker und ein Schüler verletzt worden. Laut Polizei war der 65-jährige Lenker mit dem Schulbus auf der Agonitz-Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Grünburg in Richtung Kraftwerk Agonitz unterwegs. Im Bus saßen der Lenker, fünf Schüler und ein erwachsener Begleiter.