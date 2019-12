Tierleid nimmt in Kärnten kein Ende

Das Tierleid nimmt in Kärnten einfach kein Ende. Erst vor kurzem wurde ein Staff-Rüde in einem finsteren Kellerabteil in Klagenfurt entdeckt. Der Hund wird jetzt im Landestierschutzhaus (Tiko) versorgt. Im Tierheim Garten Eden wurde eine Hündin abgegeben, obwohl sie Welpen hat; es heißt, sie hätte ihre Jungen verstoßen.