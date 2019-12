Erst Schock, dann Therapie

Wann ist es Zeit für einen HIV-Test? Ganz einfach, wenn man seinen aktuellen Status nicht kennt. Jeder sexuell aktive Mensch sollte nämlich darüber Bescheid wissen. Nicht nur für sich, sondern auch für den Partner. Einen guten Anlass dafür bietet der heurige Welt-AIDS-Tag, der immer am 1. Dezember für mehr Bewusstsein wirbt. Das Thema geht uns nämlich alle etwas an und beschränkt sich keinesfalls nur auf bestimmte Personen! Zeitgemäß wird von „Risikokontakten“ anstatt von „Risikogruppen“ gesprochen. Was also tun, wenn der Verdacht auf Ansteckung besteht? Auf keinen Fall verdrängen, sondern am besten gleich in den ersten 48 Stunden einen HIV-Spezialisten oder eine HIV-Ambulanz aufsuchen. Ab 2-6 Wochen danach ist ein Test beim Arzt, im Labor oder bei der AIDS Hilfe aussagekräftig, für einen Selbsttest (in Apotheken erhältlich) muss mindestens 12 Wochen abgewartet werden, damit man sich auf das Ergebnis verlassen kann.