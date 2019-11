Handgepäck: Ryanair muss Gebühren zurückerstatten

Der irische Billigflieger Ryanair - dem in Österreich die Laudamotion („Lauda“) gehört - muss in Spanien einer Passagierin die für das Handgepäck erhobenen Gebühren in Höhe von 20 Euro zurückerstatten. Die Erhebung von Gebühren für ein Gepäckstück, das problemlos in der Kabine transportiert werden könne, stelle „missbräuchliches Verhalten“ dar.