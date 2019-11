Wirbel um das generelle Rauchverbot auf Bahnhöfen

Seit mittlerweile 13 Jahren ist der Griff zur Zigarette in Bahnhofshallen und Warteräumen bereits verboten. In rund 120 Zugstationen darf aber auf den gekennzeichneten Raucherinseln auf den Bahnsteigen noch gequalmt werden. Das wird sich allerspätestens am 1. April ändern. Schrittweise werden die ÖBB bis dahin die Raucherbereiche abmontieren und damit auch auf 20 oberösterreichischen Bahnhöfen das generelle Rauchverbot einführen. Noch nicht gilt dieses derzeit zum Beispiel auf dem Linzer Hauptbahnhof.