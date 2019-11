Weißrusslands Parlament ist jetzt oppositionsfrei

Nach der Wahl in Weißrussland sind keine Oppositionspolitiker mehr im Parlament vertreten. Alle 110 gewählten Abgeordneten gehören nunmehr Parteien an, die die Regierung des autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko unterstützen, wie aus den am Montag veröffentlichten offiziellen Wahlergebnissen hervorgeht. Die wichtigsten Anführer der Opposition sowie die einzigen beiden Oppositionspolitiker im Parlament waren für die Wahl am Sonntag nicht als Kandidaten zugelassen worden.