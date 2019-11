Weißrussland laut Lukaschenko „ein offenes Land“

In Bezug auf die Menschenrechte fragte Lukaschenko: „Was stimmt damit nicht?“ Er zeichnete ein Bild, wonach in seinem Land diesbezüglich Vieles besser als etwa in Österreich sei. Es gebe „Recht auf Leben“ und „Recht auf Arbeit“, also die Garantie, dass jeder Bürger arbeiten kann - auch im Ausland. Zudem erwähnte er das „Recht auf Bildung“, die in seinem Land kostenlos sei. „In Österreich auch?“ Jeder Weißrusse habe mittlere Schulbildung und mehr als die Hälfte erhielten kostenlosen Hochschulausbildung.