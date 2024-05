Frau lebte ein Jahr hinter Schild von Supermarkt

Polizeisprecher wünscht Betroffener „das Beste“

Auch bei dem Polizeisprecher hat der Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „In meiner zehnjährigen Karriere hier in Midland habe ich noch nie eine solche Situation erlebt“, so Warren. „Man hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde, aber ich wünsche ihr das Beste.“