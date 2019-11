Schulfreund musste nach Unfall Toten (35) bergen

Im Krankenhaus Verletzungen erlegen

Nach der erfolgreichen Bergung wurde Rudolf P. ins Salzkammergut-Klinikum in Vöcklabruck eingeliefert. Kurz nach Mitternacht erlag er dort seinen schweren Verletzungen. Der gebürtige Ungenacher lebte am Ende einige Kilometer entfernt in Zell am Pettenfirst. Er war der Jüngste seiner Geschwister, eine Schwester ist Gemeindevorstand, die Familie im gesamten Ort beliebt - der Schock sitzt tief.