Trump begnadigt wegen Mordes beschuldigte Soldaten

Fall Gallagher sorgte für Aufsehen

Für den Elitesoldaten Edward Gallagher ordnete Trump an, dessen vorherigen Dienstgrad wiederherzustellen. Der Fall Gallagher hatte in den USA für viel Aufsehen gesorgt. Der Mann war im Juli in einem Militärgerichtsverfahren vom Vorwurf der Ermordung eines Gefangenen im Irak freigesprochen worden.