Schneebruch: Unnötige Autofahrten vermeiden!

In Klagenfurt hat der Landes-Krisenstab getagt. Nach einer Warnung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik erwartet Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner bis Sonntag drei Niederschlagswellen. Einsatzkräfte weiterhin im Einsatz oder halten sich bereit. In Oberkärnten gibt es teils gefährlich viel Schnee oder es regnet wie in Unterkärnten.