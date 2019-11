Polizeiwagen auf Einsatzfahrt von Auto gerammt

Ein Streifenwagen der Polizei fuhr gegen 19 Uhr aufgrund eines Einbruchalarmes einsatzgemäß unter dauerhafter Verwendung des Folgetonhornes und Blaulichts in Marchtrenk auf der Sparstraße in südöstliche Richtung. Dabei fuhren die Beamten bei Rotlicht in die Kreuzung mit der B1 ein und wollten die Fahrt Richtung Schafwiesenstraße fortsetzen.