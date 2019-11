Tief bringt Schnee und Regen nach Kärnten

Der erste Schnee des Jahres ist schon gefallen, aber jetzt geht’s erst richtig los: Bereits Montagnachmittag fing es auf den Bergen in Kärnten und Osttirol zu schneien an. Im Laufe der kommenden Tage bleiben bis zu 75 Zentimeter liegen – in den Tälern. Freitag klopft das nächste Italientief an: Es bringt Schnee und Regen.