Van der Bellen: Qualität geht vor Zeitdruck

„Es läuft sehr gut“

Die beiden Parteien hätten sich jetzt „einmal kennengelernt“. Zwischen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler habe sich das Vertrauen verfestigt, so der Eindruck des Bundespräsidenten: „Es läuft sehr gut.“ Und alle, die am Verhandlungstisch gesessen sind, seien sich im Klaren, was am Spiel stehe. Aber es gelte: Qualität vor Zeitdruck. Mehr wolle er öffentlich nicht dazu sagen. Van der Bellen sieht sich - wie auch bei den Verhandlungen 2017 - in die Gespräche eingebunden.