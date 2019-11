Twitter-Mitarbeiter spionierten für Saudi-Arabien

Per Haftbefehl gesucht

Die beiden ehemaligen Twitter-Mitarbeiter wurden den Gerichtsdokumenten zufolge 2014 bzw. 2015 angeworben. Abouammo erhielt für seine Dienste demnach mehr als 300.000 Dollar (rund 270.000 Euro) und eine wertvolle Uhr. Er wurde nach Angaben des US-Justizministeriums bereits am Dienstag festgenommen. Nach den beiden anderen Männern werde per Haftbefehl gesucht. Sie sollen sich in Saudi-Arabien aufhalten.