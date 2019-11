Wüste Prügel-Szenen vor Nachtlokal im Prater

Gäste hatten bereits Hausverbot

„Die wahre Geschichte ist“, so Sacher, „dass diese zwei Jugendlichen im Vorfeld schon bei uns ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hatten.“ Als ihnen deswegen der Eintritt verwehrt worden sei, „fingen sie an, unsere Türsteher anzugreifen, diese fixierten die beiden dann“. Außerdem filme der Tanzklub ohnehin alles mit, erklärte der Club-Boss. „Falls die Polizei die Aufnahmen zwecks Auswertung benötigt, werden wir diese natürlich aushändigen“, so Sacher.