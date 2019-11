Polizei an verdächtige Brüder: „Wir brauchen Sie!“

Fahrer angeklagt, Festnahmen in Irland und Vietnam

Der Fahrer des Wagens, ein 25-Jähriger Nordire, wurde wegen Totschlags in 39 Fällen, Beteiligung an Menschenhandel, Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Geldwäsche angeklagt. Drei Verdächtige kamen gegen Kaution frei. Ein weiterer Verdächtiger wurde am Freitag in Irland festgenommen. Sicherheitskräfte vollstreckten einen europäischen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, teilte die britische Polizei mit. Ihm werden Totschlag in 39 Fällen sowie Menschenhandel und Einwanderungsvergehen vorgeworfen.