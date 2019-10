39 Leichen in Lkw: Polizei fahndet nach Brüderpaar

Schlepperbanden bringen zahlreiche Migranten in Lkws nach Europa

Die Leichen der 31 Männer und acht Frauen waren am Mittwoch vergangener Woche in einem Industriegebiet östlich von London im Kühlcontainer eines Lastwagens entdeckt worden. Der Fall lenkte die Aufmerksamkeit auch auf das Schicksal anderer Flüchtlinge, die sich auf die gefährliche Reise nach Europa begeben. Schlepperbanden bringen immer wieder Flüchtlinge in Lastwagen nach Europa und setzen sie dabei größten Gefahren aus.