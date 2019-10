Wilder Streit um Schaukel mit Messern ausgetragen

Den vermutlich letzten lauen Herbstabend nutzte eine Gruppe Jugendlicher am Sonntag, um sich auf einem Spielplatz in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten zu unterhalten. Dabei hatten sie auf den Schaukeln Platz genommen. Das führte zu einem Streit mit einem 43-Jährigen, der mit zwei Messern herumfuchtelte.