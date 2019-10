Mieten Sie sich Ihren Star: Hier die Preisliste!

Ohne Moos ist in diesem Fall nicht viel los. Hat man es aber, ist so gut wie alles möglich.

Wie zum Beispiel ein Wohnzimmer-Konzert von Schlager-Königin Helene Fischer. Dafür muss man allerdings schon sehr, sehr tief in die Taschen greifen und dann doch nicht das Traumhaus in bester Lage bauen. Für rund 400.000 Euro kann man die Sängerin für ein Fest buchen, so die „Bild“.