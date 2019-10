Denkzettel für Szoboszlai? „Habe nur pausiert!“

In einem Interview mit der Tageszeitung „Nemzeti Sport“ beteuerte Szoboszlai, dass sein Trainer Jesse Marsch auf Rotation setze. Deswegen habe er gegen Napoli keine Einsatzminute bekommen, meinte der Teenager. Auf die Frage, was denn passiert sei (er war bei beiden vorigen Champions-League-Auftritten ein fester Bestandteil der Salzburger Anfangself), antwortete der junge Mann aus Szekesfehervar so: