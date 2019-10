Storch möchte Winter im Salzkammergut verbringen

Die Temperaturen steigen, der Winter zieht immer später ins Land. Der Klimawandel ist in der Steiermark längst deutlich zu spüren. Das ist auch in der Tierwelt zu bemerken. Etwa bei den Störchen. „Es ist länger warm, immer mehr Störche bleiben über den Winter da“, erklärt der bekannte „Storchenvater“ Helmut Rosenthaler. Den vergangenen Winter beispielsweise verbrachte ein Meister Adebar in Bad Waltersdorf. Und auch dieses Jahr will er nicht von dannen ziehen.