E-Biker schlug bei Unfall mit Kopf Autoscheibe ein

Eine 43-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Donnerstag gegen 6.35 Uhr mit ihrem Pkw in Neuhofen/Krems auf der Schiedlberger-Landesstraße (L1372) Richtung B139, wollte auf Höhe des Hauses Markplatz 13 nach links auf die Parkplätze zufahren und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer, einen 40-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Linz-Land, der mit seinem E-Bike auf dem rechtsseitig befindlich Radfahrstreifen - erlaubtes Radfahren gegen die Einbahn - in entgegengesetzter Richtung fuhr.