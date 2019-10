„Bekämpft mit aller Kraft dummen Nationalismus!“

Nach fünf Amtsjahren hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Dienstag in einer emotionalen Abschiedsrede der Rückkehr zum Nationalismus in Europa eine klare Absage erteilt. „Bekämpft mit aller Kraft den dummen Nationalismus!“, rief der 64-jährige Luxemburger im EU-Parlament in Straßburg. Den Brexit werde er „immer bedauern“ (siehe dazu Video oben).