2 von 5 Autos im Test bremsen nicht für Fußgänger!

Kinder haben kaum eine Chance

Noch wesentlich schlechter fielen die Ergebnisse in anderen Versuchsaufbauten aus. Im Test bei 32 km/h mit einem zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn laufenden Kinder-Dummy wurde in nur 11 Prozent der Fälle ein Zusammenstoß verhindert. Ebenfalls durchweg schlecht fielen die Ergebnisse bei 48 km/h mit einem erwachsenen Dummy aus. Lediglich der Honda Accord konnte hierbei in zwei Fällen rechtzeitig stoppen, in keinem der Durchläufe schaffte es eines der anderen drei Automodelle, die Geschwindigkeit beim Aufprall um mehr als 8 km/h reduzieren.