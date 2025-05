Ferrari ist bislang „das enttäuschendste Team“

Vor dem Heimrennen in Imola liegt Ferrari mit 94 Punkten nur auf dem vierten Platz in der WM-Wertung. McLaren steht mit 246 Punkten an der Spitze. Im letzten Jahr sicherte sich die Scuderia noch den Vizeweltmeister-Titel. Und mit Lewis Hamilton sollte es in diesem Jahr eigentlich weiter bergauf gehen. Eigentlich. Doch stattdessen kämpft der Brite noch mit seinem neuen Boliden und Leclerc kommt ebenfalls noch nicht in Fahrt.