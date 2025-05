Selenskyj will in Rom Papst Leo XIV. treffen

In einem Telefoninterview aus Kiew sagte Selenskyjs Stabschef Andrej Jermak, der ukrainische Präsident sei bereit, am Rande der Amtseinführung des neuen Papstes in Rom Gespräche mit anderen Staats- und Regierungschefs zu führen. Selenskyj wolle „sein Bestes zu tun“, um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu fördern.