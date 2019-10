Die Werwolf-Apokalypse startet im Sommer 2020

Bigben Interactive hat mit „Werewolf: The Apocalypse - Earthblood“ ein pelziges Action-Rollenspiel angekündigt, in dem man sich als Anführer eines Werwolf-Rudels gegen einen fiesen Ölkonzern behaupten muss, der den Lebensraum der Werwölfe bedroht. Gameplay-Szenen gibt es noch nicht, wohl aber einen atmosphärischen Ankündigungs-Trailer, in dem die Entwickler gleich das Veröffentlichungsdatum verraten. „Werewolf: The Apocalypse - Earthblood“ erscheint im Sommer 2020 für PC und Konsolen.