Hyundai Ioniq Elektro: Reicht weiter, ist reicher

Überhaupt geht es im Ioniq progressiv zu, die Fahrstufen werden per Knopfdruck eingelegt. Wenn man auf „D“ getippt hat, geht es weniger bissig auf Tempo, als man vielleicht erwartet hätte. Das dürfte weniger an den 295 Nm Drehmoment der E-Maschine liegen als an der sanften Abstimmung. Selbst bei voller Last beschleunigt der Ioniq eher geschmeidig als spitz. Immer wieder schön bei einem Elektrofahrzeug ist die verzögerungsfreie Geschwindigkeitszunahme in wirklich jeder Lebenslage, weil das Sortieren der Gänge schlichtweg entfällt. Dafür wirken Bremse und Lenkung ein wenig synthetisch, aber wir reden ja nicht von einem Sportwagen.