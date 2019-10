So füllen Sie zur Grippezeit Ihren Vitaminspeicher

Neben Vitamin A, C und D enthält das Präparat auch Spurenelemente wie Zink, Kupfer und Mangan. Diese sind besonders wichtig für den Erhalt eines gesunden Stoffwechsels. Spirulina, Lycopin und Cranberry wirken antioxidativ und schützen den Körper vor freien Radikalen. Magnesium ist essenziell für die Regeneration nach dem Sport, Kalzium stärkt die Knochen, Silicium ist wichtig für den Erhalt des Bindegewebes. Dieses Produkt vereint also alles, was der Körper in der kalten Jahreszeit benötigt.