Warum ist Gemüse eigentlich so gesund?

Sie befinden sich zum größten Teil in Obst und Gemüse, Kräutern und Gewürzen. Ein bekannter Mesonährstoff ist zum Beispiel Allicin in Knoblauch, Antocyane in Blaubeeren und Lycopin in Tomaten. Sie befinden sich meist direkt unter der Schale, daher sollten Sie diese beispielsweise bei Äpfeln oder Birnen stets mitessen (natürlich nur bei gewaschenen Früchten!).