Anti-Falten-Creme für Achtjährige: Ärzte besorgt

Psychoanalytiker: TikTok-Trend kein harmloses Spiel

Manche Mütter sehen in den Videos ihrer Mädchen ein harmloses Spiel. Der auf Online-Verhalten spezialisierte Psychoanalytiker Michael Stora hingegen beschuldigt die Eltern, mit derartigen Videos ihre Kinder zum Fetisch zu machen. Die Mädchen in den Videos „spielen nicht mit Puppen, wie man es in ihrem Alter erwarten würde - sie sind die Puppen“, sagt er.