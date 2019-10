So vertragen Sie Hülsenfrüchte besser

Noch nie waren Ballaststoffe so sehr Thema wie je zuvor. Die Pflanzenfasern sollen die Verdauung fördern, den Blutzucker regulieren und Heißhungerattacken vorbeugen. Insbesondere Hülsenfrüchte sind reich an Ballaststoffen. Doch so mancher bekommt schon Bauchschmerzen, wenn er nur an Linsen denkt. Und auch Hummus ist nicht jedermanns Sache. Denn Hülsenfrüchte enthalten Oligosaccharine - schwerverdauliche Kohlenhydrate, die Bauchschmerzen hervorrufen können.