Fitnessqueen Sophia Thiel meldet sich zurück

Sogar einen „Reminder“, der einen ans tägliche Trinken erinnert, ist inkludiert. Ziel des Planers ist es, den Körper innerhalb eines Jahres zum Positiven zu verändern und das schließlich zu posten. So beginnt das Tagebuch mit einer Seite, auf der man ein aktuelles Foto und Infos zum aktuellen Gewicht, Taillenumfang, etc. kleben soll. Daneben ist Platz für ein Foto, das man genau ein Jahr später in derselben Position aufnehmen und daneben anbringen kann. So ist der Unterschied am deutlichsten zu erkennen.