Apfel Balsamessig: Steirische Erfolgsstory wird 40

Ran an den Essig: Die Essig-Produktpalette beginnt bei den Klassikern wie Apfel-, Roséwein- oder Rotwein Essig. Sie sind ideal für den täglichen Bedarf. Fruchtig im Geschmack und mit frischer Säure, führt kein Weg an ihnen vorbei. Mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen fallen die Kreativen auf: spannende Sorten wie Tomaten-, Quitten-, Spargel-, Himbeer- oder Zwetschken Essig überzeugen durch aufregende Nuancen am Gaumen. Eine mehr als würdige Alternative zum feinen italienischen Balsamico liefern die traditionellen Balsamessige von Gölles, wie das Unikat – der Apfel Balsamessig (Platz 1 des Falstaff Produkttests), oder auch der fruchtige Birnen Balsamessig und der Weiße Balsamessig. Was lange reift, wird unendlich gut: Auch extra alte Raritäten mit jahrzehntelanger Reifung lassen sich im Gölles Sortiment finden. Dazu zählen wahre Kostbarkeiten wie der hochkarätige „XA Apfel Balsamessig“ oder der „TBA Wein Balsamessig“, welche rund zwanzig Jahre in kleinen Holzfässern.

Hochprozentige Kooperation mit Zotter: Die breite Anerkennung in der Spitzengastronomie unterstreicht den Stellenwert der Gölles Manufaktur als Synonym für Qualität. Darüber hinaus zeigt sich die kreative Vielseitigkeit in der Zusammenarbeit mit der Schokoladenmanufaktur Zotter, die zu einer einzigartigen Kreation führte: dem Bio Schokolade Likör und dem Bio Chocolate Spirit, eine Gemeinschaftskreation von Alois Gölles und dem steirischen Parade-Chocolatier Sepp Zotter.

Online-Shop: https://www.goelles.at