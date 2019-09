Mit diesen Produkten bleiben Sie jung & schön

Sie ist eine Vertreterin der Heidelbeere und mindestens genauso gesund. Die Moosbeere ist reich an Vitamin C, Antioxidantien, Mineralstoffen und Pektinen. In den USA kennt man die großfrüchtigen Moosbeeren auch unter der Bezeichnung „Cranberry“. Diese wird vor allem bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen eingesetzt. Vor allem in getrockneter Form oder als Saft sind die großen Moosbeeren ein echter Beauty-Booster.