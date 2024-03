Gölles: 4 Gerichte für mehr Abwechslung zu Ostern

Neben feinen Essigen und edlen Bränden bietet die Manufaktur Gölles für die Frühlingssaison ein aktives Erlebnis in der steirischen Genussdestination des Vulkanlands: die Gölles Erlebnistour im idyllischen Riegersburg. Eintauchen in den größten Essigfasskeller Österreichs, die Schnapsbrennerei entdecken und sich bei einer Verkostung von Edelbränden und Essigen verwöhnen lassen – die Manufaktur Gölles wird als Ausflugsziel in Riegersburg interaktiv und spielerisch entdeckt. Auf Wunsch erhält man einen kostenlosen Audioguide in sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch, Russisch, Ungarisch, Slowenisch).