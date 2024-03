„Teilzeit-Terroristen“ schocken Japaner mit Stunts

Sie bohren in der Nase und schmieren ihre Funde in den Pizzateig oder bereiten Sushi mit Fisch aus dem Mistkübel zu - in Japan lässt ein ekliger Social-Media-Trend die Wogen hochgehen. Die betroffenen Firmen stehen in der Kritik, doch schlagen jetzt zurück! Krone+ hat die Hintergründe.