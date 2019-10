Drei Prozent der Neuwagen in OÖ fahren mit Strom

„Stockerlplatz“ für Oberösterreich: Oberösterreich hat im Bundesländer-Vergleich den dritthöchsten Anteil an neuzugelassenen E-Pkw, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Drei Prozent der Neuwagen fahren ausschließlich mit Strom, nur in Vorarlberg (4,0 Prozent) und in der Steiermark (3,3 Prozent) ist der E-Pkw Anteil höher. Oberösterreichs Spitzenreiter nach neun Monaten ist der Bezirk Kirchdorf / Krems mit 5,2Prozent, vor demBezirk Steyr Land (4,5 Prozent) und dem Bezirk Grieskirchen (3,5 Prozent). Am niedrigsten ist der E-Autoanteil in Wels mit 1,5 Prozent.