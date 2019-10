Vorarlberg: Letzte Mobilisierung gegen ÖVP

Vor der Landtagswahl am Sonntag fürchten die Vorarlberger Parteien das Gespenst einer absoluten Mehrheit der ÖVP. Nach NEOS bei ihrem Schluss-Event am Donnerstag warnten am Freitag im Finale des Wahlkampfes auch der Koalitionspartner Grüne sowie die Freiheitlichen vor einer drohenden schwarzen Allmacht.