Das darf beim „Törggelen“ nicht fehlen

Der Begriff leitet sich aus dem Lateinischen „torquere“ ab, was so viel bedeutet wie: „Wein pressen“. Der Brauch geht bis ins Mittelalter zurück und entwickelte sich vor allem entlang der Weinstraße im Südtiroler Eisacktal. Städter und Wirte besuchten im Spätherbst die Winzer, um im Presshaus den neuen Wein zu verkosten, bzw. diesen auf Qualität zu prüfen. Heute findet dieser Brauch in Buschenschänken statt, wird aber bei manchen Südtirolern auch noch zuhause zelebriert.